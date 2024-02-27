11 قرارا في اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية اليوم.. منها برنامج دراسي جديد

أصدر مجلس جامعة الإسكندرية، 11 قرارا جديدا خلال انعقاد اجتماع مجلس الجامعة اليوم، أبرزها إنشاء برنامج دكتوراه فلسفة العلوم في جيولوجيا البترول، إضافة إلى قبول جهاز فصل بلازما مكونات الدم لوحدة السكتة الدماغية بمستشفى الحضرة الجامعي.

وتمثلت الموافقة الأولى في إنشاء برنامج دكتوراه الفلسفة في العلوم في جيولوجيا البترول، وذلك بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلوم.

قبول جهاز فصل بلازما بمستشفى الحضرة الجامعي

كما وافق المجلس على قبول الإهداء المقدم من مؤسسة «تداووا» الخيرية، وهو عبارة عن جهاز فصل بلازما مكونات الدم بحوالي مليون جنيه لقسم أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي «وحدة السكتة الدماغية بمستشفى الحضرة الجامعى».

ووافق المجلس على وضع الدليل الإرشادي لمكافحة العدوى بمنشآت جامعة الإسكندرية، ضمن الملف المزمع تقديمه لجامعة الإسكندرية، للمشاركة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة.

8 مذكرات واتفاقيات جديدة

ووافق المجلس على 8 مذكرات واتفاقيات، وهي تجديد مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وإحدى الشركات، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة الزنتان بليبيا للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة «Dzemal Bijedic»- موستار- في البوسنة والهرسك.

كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية والمركز الثقافي الكوري بمصر لإنشاء وتشغيل معهد «King Sejong»، واتفاقية التعاون الأكاديمي الدولي بين جامعة الإسكندرية وجامعة «Haute- Alsace» بفرنسا، وتجديد اتفاق التعاون لبرنامج علوم الأعصاب الفرنسي بين «كلية العلوم» والوكالة الجامعية الفرانكفونية «AUF» خلال الفترة 2022-2026، واتفاقية التعاون بين كلية السياحة والفنادق وإحدى شركات الاستثمار السياحي.