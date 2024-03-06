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دراما المتحدة

نور النبوي يطرح بوستر جديدا لمسلسل إمبراطورية ميم

كتب:

ياسمين محمود
08:38 م | الأربعاء 06 مارس 2024
بوستر مسلسل إمبراطورية ميم

بوستر مسلسل إمبراطورية ميم

طرح الفنان نور النبوي عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بوستر دعائيا جديدا لمسلسل إمبراطورية ميم يجمعه بوالده خالد النبوي.

ونشر نور النبوي البوستر الدعائي لمسلسل إمبراطورية ميم معلقا: «خبطتين في الراس بتوجع.. مابالك بستة! مسلسل امبراطورية ميم رمضان 2024».

أبطال مسلسل امبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذا عن نص الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، وحلا شيحة، ونور النبوي، ونشوى مصطفى، وليلي عز العرب، ومحمود حافظ، وهاجر السراج، و محمد محمود عبدالعزيز، وإلهام صفي الدين، وليلى عز العرب، ومنى أحمد زاهر، آدم وهدان.

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خالد النبوي «الإمبراطور»
بقلم ياسمين محمود