مصطفى عمار: خالد النبوي أستاذ الجيل.. شخصية تظهر كل 50 عاما

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن دراما الشركة المتحدة هذا العام تضم نصين أدبيين جرى تحويلهما لمسلسلات، وهما لإحسان عبدالقدوس في مسلسل «إمبراطورية ميم» للفنان خالد النبوي، وإبراهيم عبدالمجيد في مسلسل «عتبات البهجة» بطولة الفنان يحيى الفخراني وسيناريو مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، وهذه ظاهرة تؤكد اختيار المحتوى المقدم بعناية.

وأضاف «عمار»، خلال لقائه ببرنامج «المانيفستو» مع الإعلامي أحمد الطاهري على الراديو 9090، أن المخرج مجدي أبو عميرة يطلق عليه لقب «ملك الدراما»، مشيدا بأعمال الكاتب الدكتور محمد سليمان عبدالمالك الذي يقدم نصين هذا العام، هما «فراولة» و«إمبراطورية ميم».

وتابع أن الفنان خالد النبوي يمثل «فنان وأستاذ الجيل»، متابعا أن «النبوي» يضع نفسه في تحديات كبيرة للغاية وينوع في أعماله، ويراهن دائما على التميز في مختلف الأدوار التي يقدمها، وكان يكسب الرهان.

وواصل: «خالد النبوي قدم دورا مبهرا في مسلسل الإمام الشافعي بالعام الماضي، وشخصية النبوي تظهر مرة كل 50 عاما».