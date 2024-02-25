القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي رمضان 2024
كتب:
أميرة عزالدين
09:02 م | الأحد 25 فبراير 2024
خالد النبوي مسلسل إمبراطورية ميم
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الرمضاني 2024، والذي يضم عددا كبيرا متنوعا من الأعمال الدرامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونكشف عن القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي في رمضان 2024.
القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي رمضان 2024
وأعلنت قناة DMC عن عرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، عبر شاشتها خلال الموسم الرمضاني، من خلال نشر بوسترات العمل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «انتظروا مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي وباقة من ألمع نجوم الدراما في رمضان شهر الفرحة حصريًا على dmc»، كما تعرض على منصة WATCH IT.
أبطال مسلسل امبراطورية ميم بطولة خالد النبوي
مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، مايان السيد، نور النبوي، محمود حافظ، إيمان السيد، نورهان منصور، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، ليلى عز العرب، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج محمد سلامة، ومأخوذ عن رواية الكاتب إحسان عبدالقدوس.