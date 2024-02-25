أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الرمضاني 2024، والذي يضم عددا كبيرا متنوعا من الأعمال الدرامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونكشف عن القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي في رمضان 2024.

القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي رمضان 2024

وأعلنت قناة DMC عن عرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، عبر شاشتها خلال الموسم الرمضاني، من خلال نشر بوسترات العمل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «انتظروا مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي وباقة من ألمع نجوم الدراما في رمضان شهر الفرحة حصريًا على dmc»، كما تعرض على منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل امبراطورية ميم بطولة خالد النبوي

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، مايان السيد، نور النبوي، محمود حافظ، إيمان السيد، نورهان منصور، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، ليلى عز العرب، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج محمد سلامة، ومأخوذ عن رواية الكاتب إحسان عبدالقدوس.