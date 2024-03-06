مؤتمر صحفي للبنك المركزي (بث مباشر) كتب: عمرو هلال 07:51 م | الأربعاء 06 مارس 2024 مؤتمر صحفي يعقد البنك المركزي المصري مؤتمرا صحفيا، وذلك عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «اتحاد الصناعات»: قرارات البنك المركزي تدل على إدارته المحترفة البنك المركزي: قرارات السياسة النقدية ضرورية لتصل أسعار العائد الحقيقي «المستوردين»: قرارات البنك المركزي لها تأثير إيجابي على الاستثمارات الأجنبية مصدر اقتصادي: قرارات البنك المركزي تؤدي إلى استقرار سوق الصرف البنك المركزي بقلم عمرو هلال