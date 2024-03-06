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دراما المتحدة

مؤتمر صحفي للبنك المركزي (بث مباشر)

كتب:

عمرو هلال
07:51 م | الأربعاء 06 مارس 2024
مؤتمر صحفي

مؤتمر صحفي

يعقد البنك المركزي المصري مؤتمرا صحفيا، وذلك عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

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بقلم عمرو هلال