مصدر اقتصادي: قرارات البنك المركزي تؤدي إلى استقرار سوق الصرف

قال مصدر اقتصادي، إن قرارات البنك المركزي المصري اليوم تأتي في إطار تنسيق عالي المستوى بين البنك المركزي والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا التنسيق سيؤدي إلى وحدة الموازنة المصرية، وإدارة عملية العجز بصورة احترافية.

وأكد المصدر، أن تلك القرارات ستؤثر إيجابًا على رؤية المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار للاقتصاد المصري، وستجعل نظرتها للاقتصاد المصري إيجابية، وستؤدي إلى تحسن جوهري في التصنيف الائتماني المصري.

مصدر: مصر ستكون من أفضل الأسواق الواعدة

وتوقع المصدر، أن يكون السوق المصري من أفضل الأسواق الواعدة في استقبال صناديق الاستثمار الدولية والاستثمار المباشر، وسيكون من أفضل الأسواق الناشئة على مستوى العالم، مشددًا على أن تلك الإجراءات ستجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، وستؤدي إلى انخفاض عجز الموازنة واستقرار سوق الصرف وإصلاح الخلل الهيكلي للاقتصاد المصري، خاصة مع استمرار العمل على وحدة