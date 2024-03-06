«اتحاد الصناعات»: قرارات البنك المركزي تدل على إدارته المحترفة

أكد الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أنهم عاشوا قدرا من المشكلات المتعلقة بتدبير العملة الصعبة لمستلزمات الإنتاج، مشددًا أن المشكلة التي تواجههم كان وجود سعرين للدولار، الهامش بينهما كبير جدًا، كان يتجاوز ضعف قيمة السعر الرسمي للدولار.

قرارات البنك المركزي اليوم أكثر من الطموحات

وشدد «البهي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن ما حدث هو إدارة محترفة من محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، موضحًا أن ما جاء في قرارات البنك المركزي اليوم أكثر من طموحات أو توقعات أي شخص، مؤكدًا أنهم كانوا يعولون على قرض صندوق النقد الدولي فقط، ولكن جاء بالتزامن معًا؛ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتوقيع اتفاقية تطوير مدينة «رأس الحكمة».

وأوضح أنه سيكون هناك حل لأزمة استمرت لفترة طويلة، نتيجة للتوترات العالمية والكثير من المشكلات التي لم تكن لمصر تدخلا فيها، مؤكدًا أنه قبل وصول الدفعة الأولى من القرض كانت أعلنت الحكومة المصرية تدبير 1.3 مليار دولار للسلع الأساسية، منوهًا بأنه كان شيئا مهما فيما يتعلق بالصناعات الغذائية والأدوية.

مشروعات قادمة ستوفر لمصر 100 مليار دولار

وشدد على أن الإفراج عن البضائع في المواني بالتزامن مع قرارات اليوم هي انفراجة كبيرة، موضحًا أنه يعتقد أن الخير قادمًا، والعالم أجمع يتعامل طبقًا لما أخذت به مصر من اقتصاد السوق، مؤكدًا أن هناك مشروعات عديدة قادمة على نحو مشروع «رأس الحكمة» ومن الممكن أن توفر لمصر 100 مليار دولار.