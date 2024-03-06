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محافظ البنك المركزي: التضخم أشرس الأمراض التي تواجه الاقتصاد

كتب:

عمرو هلال
08:03 م | الأربعاء 06 مارس 2024
محافظ البنك المركزي

محافظ البنك المركزي

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أن التضخم من أشرس الأمراض التي تواجه أي اقتصاد، متابعًا: «كان قدام الاقتصاد تضخم مرتفع وتوقعات تضخم مستقبلية أعلى، ما حدث الفترة الماضية هو التخلص من الجنيه المصري من خلال شراء سلعة».

وأوضح «عبدالله»، خلال مؤتمرًا صحفيًا عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه السلعة التي كان يتجه المواطن لاقتنائها وشرائها هي سلع بداية من الثلاجة أو حديد أو دولار والعديد من السلع الأخرى.

وأشار إلى أن قرار رفع الفائدة تم اتخاذه ليكون للجنيه المصري قيمة للاستثمار، والاحتفاظ به يكون مفيدا للمواطن المصري وللجميع.

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