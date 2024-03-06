محافظ البنك المركزي: مرونة سعر الصرف ركيزة أساسية لاستهداف التضخم

أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، أهمية مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية للانتقال نحو نظام استهداف التضخم.

وأشار «عبدالله»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي سيدعم جهود البنك المركزي في إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو مستدام، بعد التأكد من تأمين التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية.

وأكد محافظ البنك المركزي، استمرار التنسيق والتعاون بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية والبنك المركزي، لتحقيق مستهدافات برنامج الإصلاح الاقتصادي.