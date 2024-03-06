سعر اليورو في البنوك بعد قرار «المركزي» اليوم الأربعاء

شهد سعر اليورو استقرارًا أمام الجنية المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، إذ سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 53.67 جنيه للشراء، و سجل 53.96 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 53.67 جنيه للشراء، و سجل 53.96 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر اليورو اليوم 53.73 جنيه للشراء، وسجل 53.89 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 53.67 جنيه للشراء، و سجل 54.10 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سجل سعر اليورو اليوم 53.67 جنيه للشراء، و سجل 54.12 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 55.03 جنيه للشراء، وسجل 55.47 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سجل سعر اليورو اليوم 55.03 جنية للشراء، وسجل 55.32 جنية للبيع تبعا لمصرف ابوظبي الإسلامي.