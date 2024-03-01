سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم 1-3-2024 في مختلف البنوك

شهد سعر صرف اليورو اليوم الجمعة 1-3-2024 حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، وترصد لكم «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف العملة الأوروبية، وفقًا لآخر تحديثات معلنة على مواقع القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 33.51 جنيه للبيع، و33.39 جنيه للشراء.

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري مسجلا نحو 33.49 جنيه للبيع، و33.28 جنيه للشراء.

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر يسجل نحو 33.48 جنيه للبيع، و33.28 جنيه للشراء.

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 33.54 جنيه للبيع، و33.39 جنيه للشراء.