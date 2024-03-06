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دراما المتحدة

نائب محافظ البنك المركزي: هدفنا ضمان سلامة المراكز المالية للقطاع المصرفي

كتب:

يارا أشرف
08:35 م | الأربعاء 06 مارس 2024
طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي

طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي

قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، إن الاستقرار المصرفي ضيف ثقيل على البنوك، والمهمة الأساسية التي كنا نعمل عليها خلال الفترة الماضية هي ضمان سلامة المراكز المالية للقطاع المصرفي المتمثلة في البنوك، كونه يعد هدف سامي من أهداف البنك المركزي.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي للبنك المركزي، اليوم الأربعاء: «أحد النقاط التي يتركز عليها قانون البنوك تتمثل في ضمان حقوق المودعين، ونحن نحافظ على حقوقهم».

وتابع: «أي تحرك يحدث في السياسة النقدية نأخذ توجيهات وتعليمات من المحافظ بأن نقوم باختبارات لقياس تأثير العوامل التي من الممكن أن تؤثر على المركز المالية للبنوك مثل سعر الصرف وسعر الفائدة».

وواصل: «الهدف من اختبار الحساسية هو قياس قدرة البنوك والقطاع ككل على امتصاص أي صدمات يمكن أن تحدث من العوامل الداخلية او الخارجية التي تؤثر علينا، فضلا عن القيام باختبارات ضغط للعوامل كلها مجمعة مع بعضها لمعرفة أقصى تأثير يمكن أن يحدث على القطاع المصرفي»، متابعا أن النتائج كانت تتغير من ساعة لأخرى.

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