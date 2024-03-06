محافظ البنك المركزي: تحريك سعر الفائدة مطلوب.. ونعمل على خفض التضخم

علق حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، على قرار رفع سعر الفائدة، مشددًا أن التحريك بهذا الحد وبهذه الطريقة شيء مطلوب.

وأكد «عبدالله»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنه لا يوجد طريقة واحدة لحل المشكلة، وسيكون هناك عدد من الحلول من أجل التخلص من المشكلات، منوهًا بأن الدولة المصرية الآن على مسار تنازلي وليست على مسار تصاعدي في سعر الفائدة.

وشدد على أنه لن يكون هناك تردد في استعمال أي أدوات للوصول لسعر تضخم أحادي، متابعًا: «الحاجات دي مبتحصلش من يوم وليلة، اللي حصل بداية ونحتاج شغل من البنك المركزي والاقتصاد».