نائب محافظ البنك المركزي: متوسط معدل كفاية رأس المال في البنوك 18.6%

قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، إن متوسط معدل كفاية رأس المال في البنوك حاليًا يصل 18.6%، متابعًا: «المعايير الدولية تقول 10%، ولكن المعايير المحلية وفقًا لتعليمات البنك المركزي 12.5%، أي هناك هامش فوق المعايير الدولية بنحو 2.5%».

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، نقلته «إكسترا نيوز»، أن نسبة العملاء غير المنتظمين إلى إجمالي العملاء تحسنت من 4.7% إلى 3% على مدار الـ3 أعوام الماضية، مع عدم وجود معيار عالمي، ولكن المعيار الداخلي يتراوح ما بين 8% :10%، وهذه هي النسبة الأسوأ».

وتابع: «هناك معدل آخر يجب النظر إليه هو تغطية المخصصات، للبنوك للعملاء غير المنتظمين تتراوح ما بين 90% :92%، ومعدلات السلامة المالية منها معدلات السيولة، ومعدلات سيولة العملة المحلية التي وصلت في القطاع ككل لنحو 37%، ومعيار البنك المركزي 20%».