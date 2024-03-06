محافظ البنك المركزي: نستهدف التضخم وليس سعر صرف محدد

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أن رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس له علاقة بالتضخم، موضحًا أن البنك المركزي لم ولن يستهدف سعر صرف محددا ولكنه يستهدف التضخم.

وشدد «عبدالله»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن استهداف التضخم يتطلب تنسيقا بين كل الإجراءات في المالية والاستثمار الحكومي والبنك المركزي المصري، موضحًا أنه يتم العمل من خلال التنسيق من أجل الوصول لرقم في التضخم كباقي الدول المتقدمة، موضحًا أن التضخم أشرس مرض في الاقتصاد، وهناك العديد من الدول تمتلك تضخما يصل إلى 60%.

وأوضح أن سوق سعر الصرف المرن يتطلب وجود أدوات لدى البنوك للتحوط من ذلك، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لعمل عقود لتثبيت السعر في المستقبل في أجل بنوك الجهاز المصرفي.