السفير المصري يودع رئيس مالطا بمناسبة انتهاء فترة رئاسته

التقى السفير خالد أنيس، سفير جمهورية مصر العربية في مالطا بالرئيس المالطي جورج فيلا بمناسبة انتهاء الفترة الرئاسية للأخير في أبريل 2024، حيث طلب فيلا نقل تحياته للرئيس السيسي مُثمنًا العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين، بحسب صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك».

تعزيز العلاقات الثنائية

وخلال اللقاء بحث الجانبان سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، والقضايا ذات الاهتمام المُشترك دولياً وكذا في إقليم البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، والدور الذي تلعبه مصر في الدفع بوقف إطلاق النار في غزة، ووجه الرئيس المالطي الشكر للسفارة على التعاون معه خلال فترة توليه المنصب.