الموجة الحارة تجبر المواطنين في مالطا على النوم بأسطح المنازل «صور»

مع ارتفاع درجات الحرارة القاسية والموجة الحارة التي تشهدها دول أوروبا خلال الأيام الجارية، لجأ الآلاف من المواطنين في مالطا للعيش والنوم على أسطح منازلهم هروبا من الحر داخل منازلهم بعد انقطاع الكهرباء لأكثر من 5 أيام.

سكان مالطا يلجأون إلى أسطح المنازل

بحسب صحيفة «تايمز مالطا»، واجهت أجزاء من سينجليا وبيركيركارا وسان شوان والرباط ودينجلي وكالكارا وفيتوريوسا وكوسبيكوا وصبار ومارساسكالا ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة وصلت إلى أكثر من 40 درجة مئوية، حيث لجأ الكثيرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من الموجة الحارة، حيث ادعى العديد منهم أنهم أجبروا على النوم على أسطح منازلهم أو المدرجات للهروب من الجحيم داخل المنازل.

ارتفاع درجات الحرارة الشديدة في مالطا

ووفقا للصحيفة، فإن السكان واجهوا عدة مشاكل خلال فترة الليل أثناء نومهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، تحديدا مع انقطاع الكهرباء، فلا يوجد مكيف أو مروحة أو مشروب بارد،قد يساعدهم في تبريد أجسادهم، فقد اضطررنا إلى اللجوء إلى الاستحمام المستمر.

وفي السياق ذاته، أصدر مكتب الأرصاد الجوية في مطار مالطا الدولي عدة تحذيرات باللون الأحمر، متوقعة أن تصل درجات الحرارة الى اعلى درجة أعلى اليوم الجمعة، لتسجل 41 درجة مئوية، ولكن فعليا 43 درجة مئوية التي قد يشعر بها السكان، داعيا الجميع الردة ضرورة الإكثار من شرب الماء والاستحمام من أجل تفادي اضطرار الموجة الحارة.