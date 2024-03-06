نائب محافظ البنك المركزي: نهدف لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي

قال الدكتور رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إنَّ الهدف من قرارات اليوم هو الحد من معدلات التضخم، ما يساعد القطاع الخاص والقطاعات المختلفة على مزيد من النمو، ومن ثم المساهمة في الاقتصاد الكلي والناتج المحلي والنمو بمعدلات مرتفعة.

وأضاف «أبو النجا»، في كلمته بالمؤتمر المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، قائلا: «نعمل على محاربة التضخم بشكل سريع وفعال، وسنرى في النهاية انخفاضا تدريجيا لمعدلات الفائدة».