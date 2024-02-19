«التعاون الدولي»: الاقتصاد القومي سيواصل مسيرة التنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، امتدادا للإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، وتحديدا منذ انطلاق أعمال المؤسسة في عام 2008.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الوزيرة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، خلال حفل توقيع البرنامج السنوي للمؤسسة مع مصر.

ووجّهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للمؤسسة الدولية على الدور المحوري الذي تلعبه في دفع النشاط الاقتصادي عالميا، موضحة أنّ البرنامج الجديد خطوة لدفع الاقتصاد المصري نحو مقاومة التحديات العالمية والتي خلفت آثارًا سلبية، ورغم الظروف العالمية الصعبة فإنّ الاقتصاد القومي سيواصل المسيرة التنموية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنّ الشراكة بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تدون قصة نجاح رائدة على المستوى التنموي، الذي بدأ منذ أكثر من 15 عاما.