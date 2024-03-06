نائب محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي حافظ على معدل عائد الأصول بوصوله 1.2%

قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، إن السيولة الموجودة تغطي الالتزامات قصيرة الأجل، «المعيار 100%، والقطاع المصرفي 808%، ومعدل القروض للودائع كان 50% ثم وصل إلى 54% وذلك بسبب عمل البنوك على الاستثمار في القروض للقطاعين العام والخاص».

وأضاف الخولي، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن البنوك بدأت الاهتمام بالقطاع الخاص بشكل أكبر، مع مضاعفة الأصول خلال الـ6 أعوام الماضية لنسب تترواح بين 30: 50% خلال الفترة الماضية، ومع ذلك حافظ القطاع المصرفي على معدل عائد على الأصول وصل إلى 1.2%، ومعدل العائد على حقوق الملكية أكثر من 20%.

وتابع أن كل هذا يبرهن على أن البنوك ملتزمة ، وأن البنك المركزي واع للبنوك، ويحاول ضبط إيقاعها قبل حدوث أي توتر نتيجة العوامل الخارجية.

وأكمل: «نوجه الشكر لزملاء البنوك على أننا نثقل عليها أحيانًا في الحصول على المعلومات سريعًا، فالحصول على المعلومات يتبعها اتخاذ قرار، وسرعتنا في جلب المعلومة من القطاع المصرفي مهمة لاتخاذ القرارات».