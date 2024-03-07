5 حقائق مذهلة عن نهر الأمازون.. «غير مساره وأكبر من نهر النيل»

يعد نهر الأمازون أحد أشهر الأنهار في أمريكا الجنوبية، وثاني أطول نهر في العالم بعد النيل، فهو يبلغ ضعفي مساحة نهر الكونغو، ويقع على بعد 100 ميل من المحيط الهادي في أقصى غرب جبال الإنديز، ويصب في المحيط الأطلسي على الساحل الشمال الشرقي لدولة البرازيل، ويعتبر أكبر نظام صرف في العالم، كما أنه يتمتع بطبيعة ساحرة بالنسبة للعديد من الأشخاص، فأكثر من ثلثي النهر مغطى بالغابات.

يتمتع نهر الأمازون بحقائق رائعة وأسرار غامضة قد لا يعرفها البعض، وهو ما كشف عنه موقع «times of india»، لـ5 حقائق مذهلة عن نهر الأمازون.

أصل الاسم

اقتُبس اسم «أمازون» من الأساطير اليونانية، وهو اسم يتم اطلاقه على المحاربات اللاتي حاربن مع الرجال مع المعارك قديما، وتم اكتشاف النهر أول مرة عن طريق مستكشف أوروبي يدعى فرانسيسكو دي أوريانا، وأطلق عليه لقب النهر العظيم.

غير مساره

في الوقت الحالي يتدفق نهر الأمازون في الإتجاه الشرقي إلى المحيط الأطلسي، لكن منذ ملايين السنين كان يتدفق نحو الغرب، وذلك بعد تغير في ميل كوكبنا تسبب في انعكاس إتجاه النهر.

أغنى غابة استوائية في العالم

يضم نهر الأمازون غابات مطيرة تعتبر الأغنى في العالم من حيث التنوع البيولوجي، فهي تضم ملايين من أنواع الحشرات المختلفة، و40 ألف نوع من النباتات، و2000 نوع من الطيور والثدييات، و موطن لمليار نوع من الأشجار.

لا جسور

قد تعتقد أن هناك جسرًا يساعد في التنقل بين ضفاف النهر، لكن الحقيقة ليست كذلك، فالطريقة الوحيدة لعبور النهر هي المراكب، ويرجع السبب في ذلك إلى طبيعة التغييرات الموسيمية لنهر الأمازون.

أكبر نهر في العالم من حيث المياه

يبلغ طول نهر الأمازون 6695 كيلومترا، ما يجعله أصغر من نهر النيل قليلا من حيث الطول، لكنه بلا شك الأكبر بدون منافس من حيث حجم المياه، فيبلغ متوسط ​​حجم التصريف فيه لـ209000 متر مكعب في الثانية الواحدة.