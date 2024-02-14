يستمر إلى 30 دقيقة.. حقائق مدهشة عن عالم الأحلام

الأحلام هي قصص يخلقها العقل أثناء النوم، قد تجعلنا أحلامنا نشعر بالخوف والفرح أو الحزن، وشغلت الأحلام عقول البشر منذ القدم، وحاول الإنسان إيجاد تفسير لها، وعن الرسالة التي تحاول إخبارنا بها، وهل حقا يكون الغرض من أحلامنا هو إيصال رسالة لنا؟، فبعض الناس يعتقد أنها من الله، والبعض الآخر يعتقد أنها سلوك طبيعي يقوم به عقلنا لتفريغ نشاط الدماغ، ورغم تعدد التفسيرات إلا أنه لا يوجد تفسير ينهي الجدل حول هذا العالم المدهش المكون في عقولنا.

يستعرض «الوطن» بعضا من الحقائق المدهشة حول عالم الأحلام، وفقا لما نشره موقع «web med».

لماذا نحلم؟

لا يوجد سبب يقيني عن سبب أحلامنا، لكن يعتقد البعض أن التفسير وراء ذلك من أجل الصحة النفسية والعقلية والجسدية للفرد، فمثلا إذا كان هناك شعور سيئ يراودك عند الذهاب إلى النوم أو فكرة تحاول إيجاد حل لها، فعندما تستيقظ قد تجد حلا لهذا الأمر أو تشعر بحالة نفسية أفضل.

كم تستمر مدة الحلم؟

قد تصل مدة الحلم الواحد إلى 30 دقيقة، لكن تصبح هذه المدة أقل إذا كنا في وقت مبكر من الليل، فقد يستمر الحلم وقتها إلى بضع دقائق فقط.

لماذا نحلم بالكوابيس؟

يمكن أن تكون الأحلام المزعجة بسبب الضغط العصبي الذي يمر به الإنسان أثناء يومه أو بسبب التوتر، وقد تكون بسبب حالة نفسية سيئة يمر بها الشخص.

لماذا ننسى الأحلام؟

لم يجد الباحثون تفسيرا علميا يجلعنا ننسى أحلامنا، لكن رجَّح بعض العلماء أنه إذا استطعنا تذكر كل الأحلام لما عرفنا الفرق بين الحقيقة والحلم، وحاول بعضهم تفسير الأمر بأننا لا ننساها بل لا نعرف الطريقة للوصول إليها في عقلنا.

كم حلما نحلمه في الليلة؟

قال الباحثون إننا نحلم من 4 إلى 6 أحلام خلال النوم.

الوعي أثناء الحلم

يمكن أن تحدث الأحلام في أي وقت خلال النوم، لكن توجد مرحلة أثناء النوم تسمى بحركة العين السريعة، وتكون فيها الأحلام أكثر وضوحا، وتحدث عندما يكون النشاط زائدا في بعض أجزاء الدماغ، ويستطيع الفرد التأثير على حلمه في هذه الفترة، وتغيير مجرى الحلم، قد يكون هذا مفيدا إذا كان الشخص يحلم بكوابيس، لكن ينصح الخبراء أن نترك أحلامنا كما هي، ولا نحدث فيها تغييرا.

كيف أتذكر أحلامي؟

قدم الباحثون بعض الطرق التي قد تساعدك على تذكر أحلامك، تتمثل في التالي:

- الاستيقاظ دون منبه، وذلك لأنه عندما يبدأ المنبه بالرن يحاول العقل أن يوقف الصوت المزعج الذي يصدره وينصرف عن التفكير بالحلم.

- ذكّر نفسك بالحلم، فعند محاولتك لتذكر الحلم مباشرة بعد الاستيقاظ فهذا يساعدك على تذكر أحداث الحلم بشكل أسهل.