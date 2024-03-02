في ذكرى أول بث تليفزيوني له.. «حقائق مدهشة عن حفل جوائز الأوسكار»

تعتبر جائزة الأوسكار من الجوائز الثمينة في عالم السينما، وأكثرها شهرة على المستوى العالمي، ويسعى الفنانون من حول العالم للحصول عليها، كونها رمزًا للفخر والتميز المهني.

ويقدم تمثال الأوسكار المطلي بالذهب سنويًا من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (AMPAS)، وقد استمرت أولى حفلاته لمدة 15 دقيقة.

وتاريخ جائزة الأوسكار مليء بالغرائب والأحداث العجيبة، وهو ما رصده موقع «times of india»، لبعض الحقائق المدهشة هذه الجائزة المرموقة.

تمثال الأوسكار

سبب تسمية جائزة الأوسكار بهذا الاسم غير مؤكد حتى الآن، لكن أكثر الشائعات تقول إن مارغريت هيريك، أمينة المكتبة والمديرة التنفيذية للأكاديمية، لاحظت أن التمثال يشبه عمها أوسكار، وتمّ اعتماد الاسم رسميًا في عام 1939.

وبحسب موقع «سبوتينك» الروسي، فهناك قصة أخرى تقول إن سبب التسمية هو إطلاق الممثلة الراحلة بيت ديفيس، هذا الاسم نسبة إلى زوجها.

يبلغ ارتفاع تمثال الأوسكار 33.02 سنتمتر ويزن 3.85 كليو جرام، يصنع من البريتانيوم المطلي بالذهب.

معايير الفوز

يشترط لترشيح الفيلم للأوسكار أن تكون مدة الفيلم 40 دقيقة أو أكثر، وأن تكون دقة الفيلم لا تقل عن 2048 × 1080 بكسل، ولكي يقبل يجب أن يتم عرضه في لوس أنجلوس لمدة لا تقل عن 7 أيّام، وذلك وفقًا لقواعد الأكاديمية.

أكثر الفائزين بالأوسكار

- حقق والت ديزني الرقم القياسي كأكثر فائز بالأوسكار ب26 مرة من أصل 64 مرة تم ترشيحه فيها للتمثال الذهبي.

- تحتل الممثلة كاثرين هيبورن، الرقم الأكبر في عدد مرات فوزها بالأوسكار بأربع مرات.

- حصل الممثل دانيال داي لويس، بأكبر عدد من المرات بالجائزة بثلاث مرات.

- يعد كريستوفر بلامر، أكبر الفائزين بالجائزة سنا في عام 2012، كأفضل ممثل مساعد.

لا يمكن بيعها

يوقع الفائزون بالجائزة على اتفاقية تنص على عدم بيع تماثيل الأوسكار، وإذا رفض الفائزون التوقيع لا يسمح لهم باتخاذ الجائزة، وذلك بدءًا من عام 1950.

أصغر الفائزين بالجائزة

- أصغر فائزة بالأوسكار هي شيرلي تيمبل، وكانت في الخامسة من عمرها في عام 1934.

- أصغر ممثلة تفوز بها هي تاتوم أونيل، وكانت تبلغ من العمر 10 سنوات.

ومن المقرر عرض حفل جوائز الأوسكار يوم الأحد 10 مارس 2024.