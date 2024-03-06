«المركزي»: وجهنا بفتح حدود بطاقات الائتمان.. والأولوية لمن يتلقى العلاج بالخارج

توجه محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، في كلمته إلى رؤساء البنوك لإعطاء أولوية كبيرة للطلاب المصريين في الخارج وكذلك من يتلقى العلاج، في مسألة التحويلات واستعمال بطاقات الائتمان لحسابات النقد الأجنبي.

وأضاف محافظ البنك المركزي، في كلمته خلال مؤتمر اليوم نقلته شاشة «إكسترا نيوز»: «واجهنا طلبات ضخمة من النقد الأجنبي الفترة الماضية وكانت أكثر بنحو 3 أضعاف عن المعتاد، ممن يرغبون في سحب عملة أجنبية للسفر إلى الخارج، ولكن مع الانفراجة وجهنا اليوم بفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية».