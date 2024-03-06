صندوق النقد الدولي يشيد بالاتجاه المتسارع للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إنَّ الاتجاه المتسارع للاستثمارات الأجنبية المباشرة وبيع الأصول منذ منتصف 2023، تعد من التطورات الإيجابية التي من شأنها المساهمة في زيادة ثقة السوق المصرية من جانب المستثمرين.

وأضافت إيفانا فلادكوفا هولار، خلال كلمتها في مؤتمر اليوم، الذي نقلته شاشة «إكسترا نيوز»: «كل هذه الركائز التي تم الإعلان عنها الآن سيدعمها صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين والإقليميين الذين يلعبون دورا مهما في العمل على تنفيذ الاصلاحات».