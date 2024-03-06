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دراما المتحدة

خبير: واشنطن لا تهتم بالمجازر والمجاعة في غزة وتهدف فقط إلى إطلاق سراح الأسرى

كتب:

يارا أشرف
10:55 م | الأربعاء 06 مارس 2024
جانب من الأحداث في قطاع غزة - صورة أرشيفية

جانب من الأحداث في قطاع غزة - صورة أرشيفية

قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القدس، إنّ الولايات المتحدة تهدف بشكل أساسي إلى إطلاق سراح الأسرى، وبخاصة الذين يحملون الجنسية الأمريكية، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تتحدث عن الانسحاب الكامل من قطاع غزة أو أي توجه بعودة النازحين مع ضمانات أو وقف نهائي للحرب.

واشنطن لا تهتم بالمجازر المرتكبة ضد الفلسطينيين

وأضاف «شهاب»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ واشنطن لا تهتم بالمجازر المرتكبة ضد الفلسطينيين والمجاعة التي يتعرض لها الفلسطينيون كأداة من أدوات ابتزاز المقاومة الفلسطينية على نحو غير أخلاقي.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية: «لا أعتقد أن حركة حماس ستقبل بانتزاع الورقة الأخيرة والأقوى لديها وهي الأسرى من أجل الضغط على الاحتلال للانسحاب على الأقل».

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بقلم يارا أشرف