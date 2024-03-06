حماس: نبدأ مفاوضات مرنة من أجل الشعب الفلسطيني.. لكن دولة الاحتلال تتهرب

أعلنت حركة حماس عبر تطبيق «تليجرام»، أنها بدأت في المرونة اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق يهدف إلى وقف شامل للعدوان على شعبها.

وأضافت حركة حماس أنَّه مع ذلك يستمر الاحتلال في نجتب الالتزام بمتطلبات هذا الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وعودة النازحين وانسحابه من القطاع وتلبيه احتياجات الشعب.

وأشارت الحركة إلى أنّها ستواصل التفاوض مع الوسطاء للوصل إلى اتفاق يحقق مطالب الشعب ومصالحه.

ارتفاع عدد الشهداء والمصابين

وعلى جانب آخر، صرحت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن حصيلة الشهداء في قطاع غزة وصلت إلى 30717، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 72156، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض والطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت إلى أنَّ قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 86 شهيدا وـ113 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية، موضحة أنَّ الاحتلال الإسرائيلي تعمّد قتل 348 كادرا صحيا، واعتقال 269 آخرين، على رأسهم مدراء مستشفيات بخان يونس، وشمال غزة.