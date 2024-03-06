القاهرة الإخبارية: ترسانة الحوثيين تقلق واشنطن مع ضعف استخباراتها في اليمن

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «ترسانة الحوثيين تقلق واشنطن.. أمريكا تعاني من ضعف استخباراتي كبير في اليمن».

وجاء في التقرير انَّه «في خطوة جديدة تضاف لخطوات الإخفاق الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط؛ أكّد مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تعاني من ضعف استخباراتي كبير في اليمن، بعد فشل واشنطن في وقف الهجمات الحوثية ضد السفن المارة في البحر الأحمر».

وأضاف التقرير: «مسؤولون أمريكيون أوضحوا أن الولايات المتحدة تفتقر لمعلومات عن ترسانة الحوثيين وقدراتهم العسكرية، على الرغم من الضربات الأمريكية التي نفذتها واشنطن التي استهدفت عدة مواقع حوثية، إلا أن الحوثيين يخزنون الأسلحة في تضاريس وعرة لا يمكن الوصول إليها بسهولة».

وتابع التقرير: «المسؤولون الأمريكيون شددوا أن لدى الاستخبارات الأمريكية صورة واضحة عن علاقات الحوثيين بإيران واستخدامهم صواريخ وطائرات دون طيار إيرانية الصنع، الأمر الذي نفته طهران».