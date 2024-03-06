الخارجية الأمريكية: مقتل بحارين اثنين في هجوم للحوثيين على سفينة بالبحر الأحمر

أكدت الخارجية الأمريكية أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لم تعطل الملاحة الدولية فحسب، بل تسببت في قتل الأبرياء، مضيفة بمقتل اثنين من البحارة في هجوم للحوثيين على سفينة بالبحر الأحمر، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

ونوهت الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستستمر في محاسبة الحوثيين على هجماتهم، مؤكدة أن أي مقتل للمدنيين في قطاع غزة غير مقبول على الإطلاق، منذ ساعة واحدة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن على إسرائيل بذل أقصى جهد لإدخال وتوزيع المساعدات على المدنيين في قطاع غزة، مؤكدة أنه يتم العمل على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالطرق السلمية، فالولايات المتحدة ستواصل محاسبة الحوثيين بعد سقوط قتيلين في هجوم على سفينة بالبحر الأحمر.