«أوقاف البحر الأحمر»: 340 مسجدا لصلاة التراويح و163 للتهجد و9 للاعتكاف

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر استعدادات مساجد المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال إطلاق حملة تنظيف وإعمار بيوت الله، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

صلاة التراويح في البحر الأحمر

وأكد الشيخ هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، في بيان صادر اليوم، تخصيص 340 مسجدا لأداء صلاة التراويح، و163 مسجدا للتهجد، و9 مساجد للاعتكاف على مستوى مدن المحافظة.

حملة تنظيف المساجد

كما أكد انطلاق حملة لتنظيف مساجد المحافظة استعدادا لشهر رمضان ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لتأهيل المساجد وتجهيزها لاستقبال شهر الصيام، مشيرًا إلى أنها ستستمر على مدار شهر رمضان المبارك، وتشمل عدة مراحل منها النظافة الدورية للمساجد، وتنظيف أسطحها وإصلاح مزاريب تصريف مياه الأمطار.

استعدادات مساجد البحر الأحمر

وأشار إلى تكليف مديري الإدارات الفرعية والمفتشين بالمشاركة الفعَّالة في تنفيذ الحملة، بهدف حماية وصيانة بيوت الله والحفاظ على نظافتها وتأهيلها لاستقبال المصلين في شهر الخير والبركة، مؤكدا أن الحفاظ على النظافة يعد مطلبًا شرعيًا، وأن المساجد يجب أن تكون مثالًا للنظافة والجمال، حيث تعتبر عنوانًا للروحانية والتقوى.

وكشف أن المديرية استعدت لشهر رمضان المبارك بالأنشطة الدعوية، إذ تم الانتهاء من الإعداد لملتقى الفكر الإسلامي الذي يعقد يوميًّا عقب صلاة التراويح بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، وسيُحاضر في الملتقى نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.