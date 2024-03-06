رئيس «صناعة النواب»: قرارات المركزي تصب في صالح الصناعة

قال محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنَّنا نتوقع انخفاضا كبيرا في سعر صرف الدولار خلال الشهر الجاري بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع، مؤكدًا إيجابية قرارات البنك المركزي المصري اليوم وتأثيرها على الصناعات.

وأضاف «السلاب»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية دينا الوكيل، والمُذاع على شاشة «مساء dmc»، أنَّ القرارات التي تم اتخاذها على مدار اليوم تصب في الصناعة بشكل أساسي، موضحًا أنَّ سعر العملة أهم عامل يؤثر على أي مصنع بسبب مدخلات الإنتاج التي يتم استيراد الكثير منها والتي يترتب عليها تحديد سعر المنتجات عند البيع.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بـ«النواب»: «سيكون هناك اقتصاد قوي مع استقرار سعر الصرف وتوحيده ليتم تحديده من قبل البنك المركزي، واستقرار سعر الصرف سيعطي المصنع والمنتج قوة واستمرارية ويمنحه القدرة على وضع خطة طويلة المدى واتفاقات طويلة الأجل مع الشركات التي يتم التصدير لها وكذلك الموردين».

واستطرد: «جميع القرارات اليوم إيجابية وتعطي قوة للجنيه المصري وتهيئ مناخا جيدا للمستثمر ليضخ رؤوس أموال في الاقتصاد المحلي، وقرارات البنك المركزي والحكومة تصب في صالح الصناعة ومدخلات الإنتاج».