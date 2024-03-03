مدير تحديث الصناعة تبحث مع منظمة اليونيدو مشروع «دعم نمو التجارة»

استقبلت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ممثلي المنظمة المشرفة على تنفيذ مشروع «دعم نمو التجارة والصناعة وتسريع النفاذ للأسواق - TIGARA»، الممول من الاتحاد الأوروبي.

منظمة اليونيدو

وعرض ممثلو منظمة اليونيدو الملامح العامة للمشروع والمحاور التي سيتم التركيز عليها أثناء تنفيذ المشروع، والتي ستمتد إلى 5 سنوات.

وتشمل محاور العمل الرئيسية تقديم الدعم والتأهيل ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية العاملة في خدمات رفع كفاءة وتنمية أعمال الشركات، وتأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية القومية للجودة وتوافق المنتجات من أجل التصدير، وتأهيل ورفع كفاءة مجموعة مختارة من التكتلات الصناعية، وبعض سلاسل القيمة لمجموعة مختارة من الصناعات لتنمية قدراتها التصنيعية والتصديرية، وأخيراً تأهيل ورفع كفاءة المؤسسات والشركات للتحول للرقمنة وزيادة المكون التكنولوجي لتحسين الإنتاج من أجل التصدير.

مركز تحديث الصناعة

وأعربت دعاء سليمة، عن استعداد المركز التام لاستخدام خبراته وكفاءاته للتعاون مع منظمة اليونيدو في تنفيذ مشروع «تجارة» لوجود العديد من محاور العمل المشتركة.

وأشاد ممثلو اليونيدو بالدور الهام الذي يقدمه مركز تحديث الصناعة، لدعم وتنمية قدرات الشركات الصناعية على مدار الـ 22 عاماً الماضية، كما أعربوا عن سعادتهم بالأنشطة والخدمات الجديدة التي يقدمها مركز تحديث الصناعة للمجتمع الصناعي، والتي تواكب التغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم مثل خدمات الرقمنة وزيادة المكون التكنولوجي في العمليات التصنيعية، وكذلك خدمات التحول للاقتصاد الأخضر والدائري التي يقدمها المركز.