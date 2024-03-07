رسميا.. انخفاض أسعار 35 سلعة بسبب الإفراج الجمركي عن البضائع في المواني اليوم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار 35 سلعة أساسية بسبب الإفراج الجمركي عن البضائع في المواني المصرية، فضلًا عن ميناء الإسكندرية الذي سيشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الإفراج عن السلع.

انخفاض أسعار السلع

وأسهم قرار الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية من ميناء الإسكندرية وجميع المواني المصرية عن انخفاض كبير في أسعار السلع، وذلك وفقا لما أعلنته الوزارة عن الأسعار التي جاءت كالتالي في معرض أهلا رمضان.

- سكر معبأ 1 كيلو جرام 27 جنيهًا.

- أرز بلدي معبأ كاملينو 2 كسر «10%» 1 كيلو جرام بسعر 35 جنيهًا.

- أرز بلدي معبأ كاملينو واحد كسر «5%» 1 كيلو جرام بسعر 36 جنيهًا.

- أرز هندي معبأ طبيعي 2 كسر «10%» 1 كيلو جرام بسعر 30 جنيهًا.

- دقيق معبأ «ورقي- بلاستيك» 1 كيلو جرام بسعر 28 جنيهًا.

- مكرونة الملكة 300 جرام أنواع بسعر 9.50 جنيه.

- مكرونة لمتنا 400 جرام أنواع بسعر 14 جنيهًا.

- مكرونه ستار 400 جرام أنواع بسعر 13 جنيهًا.

- مكرونة ستار 1 كيلو جرام بسعر 19.5 جنيهًا.

- مكرونة بساطه 350 جرام انواع بسعر 9.5 جنيهًا.

- عدس أصفر 500 جرام بسعر 40 جنيهًا.

- فول معبأ 500 جرام بسعر 25 جنيهًا.

- زيت خليط 800 جرام بسعر 65 جنيهًا.

- زيت خليط 700 جرام «حلوة- قلية- وهدية» بسعر 75 جنيهًا.

- زيت عباد سلايت 750 مللي بسعر 90 جنيهًا.

- زيت خليط لتر «حلوة- قلية- وهدية» بسعر 100 جنيه.

- مسلي نباتي 700 جرام «كريستال- روابي- جنة» بسعر 95 جنيه.

- مسلي نباتي كيلو ونص «كريستال- روابي- جنة» بسعر 188 جنيهًا.

- شاي ناعم ليبتون 250 جرام بسعر 57.5 جنيه.

- شاي ناعم جوهرة 250 جرام بسعر 57 جنيهًا.

- شاي ناعم 40 جرام بسعر 8.5 جنيه.

- لحوم بقري طازجة 1 كيلو جرام بسعر 250 جنيهًا.

- دواجن مجمدة 1 كيلو جرام بسعر 100 جنيه.

- أوراك دواجن مجمده 900 جرام بسعر 90 جنيهًا.

- صدور دواجن مجمدة 450 جرام بسعر 57 جنيهًا.

- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهًا.

- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.

- صلصة طماطم 300 جرام بسعر 14 جنيهًا.

- ملح طعام 300 جرام بسعر 1.5 جنيه.

- خل 1 لتر بسعر 12 جنيهًا.

- زبيب مصري بناتي 1 كيلو جرام بسعر 100 جنيه.

- بلح جاف شنطة رمضان 1 كيلو جرام بسعر 25 جنيهًا.

- جوز هند كيلو جرام بسعر 150 جنيهًا.

- قمر الدين مستورد 400 جرام بسعر 65 جنيهًا.