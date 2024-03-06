خبير: الإفراج الجمركي يسهم في انخفاض أسعار السلع الغذائية بشكل كبير

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غدًا، في ميناء الإسكندرية الإشراف على الإفراج الجمركي على السلع الغذائية، فضلًا عن متابعة باقي المواني المصرية المختلفة.

الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية

ويشمل الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية، مجموعة من السلع منها الأعلاف، مستلزمات الإنتاج، والأدوية من ميناء الإسكندرية، وذلك بناءً على التوجيهات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

توفير السلع في الأسواق

وقال المهندس عبد المنعم خليل، الخبير التمويني ورئيس قطاع الرقابة التجارية بوزارة التموين سابقا، إن الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية والبضائع من أشكال التعبير عن نجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة.

انخفاض أسعار السلع

وأكد «خليل» في تصريحات لـ«الوطن» أن الإفراج الجمركي عن السلع يشاهم في تحقيق التوازن في السلع وتوفيرها في الأسواق، ويأتي ذلك بالتزامن مع القرار الصادر عن البنك المركزي، قبل قليل، بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، مؤكدا أن أسعار السلع ستشهد انخفاضا كبيرا الفترة المقبلة، خاصة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية التي شهدت طفرة في ارتفاعها الفترة الماضية قبل قرارات البنك المركزي والإفراج الجمركي.

ووفقًا لتصريحات من المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، يُسهم الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية في خفض الأسعار وإتاحة جميع المطلوب للمواطنين في الأسواق.