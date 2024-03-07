«التعليم العالي»: الكليات مستعدة لامتحانات الميدتيرم.. ولا تغيير في موعدها

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية عن وجود استعدادات لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني 2024 «الميدتيرم»، والتي من المقرر أن تنطلق بعد 6 أسابيع وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

الكليات على أتم الاستعداد لإجراء الامتحانات

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنَّ الكليات على أتم الاستعداد لإجراء الامتحانات، إذ أنها ستكون من المناهج وبنظام البابل شيت، مع نسبة بسيطة من الأسئلة المقالية في بعض المواد الدراسية.

لا تغيير في خريطة إجراء الامتحانات

وأوضحت المصادر أنَّ موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستكون في الوقت المحدد لها وسيتمّ تنفيذها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، مؤكّدًا أنَّه لا تغيير أو تعديل في خريطة إجراء الامتحانات سواء «الميدتيرم» أو «نهاية العام»، مؤكّداً أنَّ المجلس الأعلى للجامعات أكّد الالتزام بالخريطة الزمنية، متابعة أنَّ الدراسة منتظمة بمختلف الكليات للفصل الدراسي الثاني دون رصد أي مشكلات.