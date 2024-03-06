موعد تنسيق الجامعات 2024 بعد الكشف عن جداول امتحانات الثانوية العامة 

كشفت مصادر في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، موعد انطلاق تنسيق الجامعات 2024 للحاصيلن على شهادة الثانوية العامة 2024، وذلك بعد إعلان وزراة التربية والتعليم جدول امتحانات نهاية العام للثانوية العامة، والتي من المقرر أن تنتهي 20 يوليو المقبل 2024، موضحة أن أعمال التنسيق تبدأ باختبارات القدرات والتي من المقرر انطلاقها خلال 10 أيام من نهاية امتحانات الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات 2024

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بالنسبة لتنسيق القبول بالكليات، ستنطلق بعد الكشف عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة في فترة زمنية أسبوع من إعلان النتيجة، بانطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2024 للشعب العلمية والأدبية، ووفقا للحدود الدنيا للمرحلة، والتي ترتبط بمعدلات شرائح المجاميع وقتها.

وتابعت المصادر أن المجلس الأعلى للجامعات، بدء خلال الاجتماعات الماضية التطرق إلى بعض المقترحات الخاصة بتعديل بعض القواعد الخاصة بالتنسيق، وأبرزها إعادة النظر في توزيع الأعداد المقرر قبولها بالكليات المختلفة، بما يهدف في النهاية إلى تحقيق مصلحة الطالب أولا.