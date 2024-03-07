منعا للتزوير.. قرار من «التعليم» بشأن استخراج شهادات النجاح

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة استخراج بيانات نجاح الطلاب إلكترونيًا، إذ يتوجب على الجميع ذلك استعداداً لميكنة العمل والارتقاء بمستوى الأداء بالإدارة واتباع خطة ميكنة العمل الجديدة ومنعًا لأي عمليات تزوير تحدث بالمستندات الرسمية الخاصة بالطلبة .

مراجعة وتدقيق بيانات الطلاب

ووجهت مديرية التعليم بمحافظة الجيزة في خطاب رسمي، التنبيه على جميع مدارس الإدارة مراجعة وتدقيق بيانات الطلاب «الرقم القومي - الاسم - تاريخ الميلاد»، وذلك طبقًا لشهادة الميلاد الخاصة بالطالب ، ويتم ذلك تحت مسئولية مدير المدرسة.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إلى أنَّ أي تعديل أو تغير لبيانات الطالب يتمّ عن طريق الشئون القانونية للإدارة بعد الحصول على قرار رسمي بالموافقة على التغير، مؤكّدة أنَّ ذلك يأتي في إطار الارتقاء بالمستوى الخدمي وتسهيلا على المواطنين وفي ظل الحوكمة.