«التعليم»: صرف 1500 جنيه إعانة لطلاب التربية الفكرية في السنة الدراسية الواحدة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً مهما للمديريات التعليمية بجميع المحافظات ، بشأن ضوابط صرف الإعانة لطلاب مدارس التربية الفكرية بالمدارس، وذلك في ضوء اهتمام الإدارة العامة للتربية الخاصة وصندوق التأمين الحكومي.

صرف إعانة لجميع طلاب مدارس التربية الفكرية

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها أنَّه يتمّ صرف إعانة لجميع طلاب مدارس التربية الفكرية يتمّ بواقع صرف مبلغ 1500 جنيه للطالب ولمرة واحدة فقط طوال فترة الدراسة للطالب ولا يجوز بأي حال من الأحوال اعتماد تكرار طلبات الصرف النفس الطالب، على أن يتم عمل البحث الاجتماعي للطالب وفقا للكتاب الدوري الصادر من الوزير رقم 40 لسنة 2023 باعتماد البحث الاجتماعي من اللجنة المشكلة بالمديرية هذا الغرض.

الصندوق التأمين الحكومي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن ذلك رداً علي التوضيح من المدير التنفيذي الصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر بشان تكرار طلبات صرف إعانة لطلاب ذوي الهمم التابعين المدارس التربية الخاصة فيما يعد مخالفة صريحا للائحة صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، وإهدار للمال العام.

وطالبت وزارة التربية والتعليم جميع المديريات التعليمية بالتنبيه على جميع مدارس التربية الخاصة الفيل ما تم عرضه حفاظاً على المال.