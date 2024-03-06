وزير التعليم لـ«وفد البنك الدولي»: معالجة صعوبات القراءة والكتابة أولويتنا

استقبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، وفدًا من البنك الدولي؛ وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة ملفات التعاون المشترك لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

وأعرب حجازي عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد عمق التعاون المثمر والبناء مع البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الاجتماعات الدورية مع البنك الدولي تستهدف مناقشة المحاور والآليات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية ودعم إصلاح التعليم بصفة مستمرة، وتصحيح مسار التطوير.

تطوير المنظومة التعليمية

وأكد الوزير أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف التعليم وتقديم كل أوجه الدعم لتطوير المنظومة التعليمية، وذلك لإنشاء جيل جديد قادر على تحقيق جوانب التنمية الشاملة.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، عددًا من الملفات المهمة التي تنفذها الوزارة، مشيرًا إلى أنه يتم التركيز على محور القرائية ومعالجة صعوبات القراءة والكتابة، وخاصة فى مراحل التعليم الأولى قبل الصف الثالث الابتدائي، حيث إن الوزارة تلتزم بخطة يتم من خلالها تشخيص الصعوبة ومعالجتها، مؤكدا أن الوزارة تبذل جهدا كبيرا فى هذا الإطار.

كما أشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بمحور الدعم والتواصل لتوعية كافة الأطراف ذات الصلة بجهود الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، لذا تم استحداث الإدارة العامة للدعم والتواصل والتى تركز على التوعية وايصال الرسائل المستهدفة للطلاب والمعلمين على مستوى الجمهورية ورصد وتقييم ردود الفعل بما ينعكس في النهاية على دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية بمختلف جوانبها.