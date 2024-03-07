ترامب يدعو بايدن لمناظرة.. ماذا حدث في المواجهة الأخيرة بين الثنائي؟

«في أي وقت وأي مكان».. هكذا دعا المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن لإجراء مناظرة رئاسية تحت إدارة لجنة المناظرات.

إذ كتب «ترامب» عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ضرورة مناقشته هو وبايدن أمام الشعب الأمريكي في القضايا الحيوية جدًا لأمريكا والشعب الأمريكي، متابعا أنه من الممكن أن تدار المناظرة بواسطة اللجنة الوطنية الديمقراطية أو اللجنة التابعة لها، وهي لجنة المناظرات الرئاسية «CPD» التي وصفها بـ«الفاسدة».

دعوة ترامب تعيد إلى الأذهان المناظرات التي خاضها الثنائي الذي يتنافس للمرة الثانية من أجل الوصول لرئاسة أمريكا، وأبرز تلك المناظرات ما أطلق عليها المناظرة الأخيرة والتي جرت في أكتوبر 2020، والتي برز فيها دور كريستين ويلكر التي أدارت المناظرة واستخدمت زر إغلاق الميكرفون أمام المرشح إذا تجاوز حقه في الحديث، أو حاول مقاطعة نظيره، ما أغضب ترامب بسبب هذا الإجراء، لكنه جعل كلا المتناظرين أكثر كياسة من المناظرات السابقة هذه المرة.

ما أبرز ملامح آخر مناظرات جو بايدن ودونالد ترامب؟

كان فيروس كورونا «كوفيد-19» على رأس قضايا المناظرة بين المرشحين، الموضوع الذي يهم الأمريكيين وفقا لاستطلاعات الرأي، وفي هذه القضية دافع ترامب عن اللقاح قائلا إنه سيكون جاهزا خلال أسابيع، وتفاخر بأنه بات يمتلك مناعة ضد المرض الآن.

ليهاجمه «بايدن» بأنه وعد مرارا بأن المرض سيختفي من تلقاء ذاته ولكن الواقع هو أن 220 ألف أمريكي أصيبوا بالمرض، وسط تهديدات بموت آخرين، وفقا لـ«بي بي سي».

الفساد

وخلال المناظرة لجأ «ترامب» إلى التركيز على بايدن ونجله، متهماً إياه بأنه استفاد استفادات شخصية من الصفقات التجارية مع أوكرانيا والصين، فيما نفى بايدن نفيا مطلقا الأمر، وحول الموضوع إلى ضرائب ترامب وصلاته التجارية مع الصين، ليقع ترامب من مأزق إثبات أنه دفع الملايين من الدولارات ضرائب.

التغير المناخي والطاقة

كان التغير المناخي والطاقة النظيفة واحدا من الموضوعات المؤثرة في المناظرة، إذ قال بايدن إنه يجب استبدال الاعتماد الكبير على النفط بالطاقة المتجددة، حتى تصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى درجة صفر في انبعاث الغازات المسببة للتغير المناخي، في وقت تعهد فيه ترامب بمواصلة دعمه لاستخدام الفحم والنفط، مستغلا أن الولايات المتحدة مستقلة في مجال الطاقة، وبالتالي تغيير مجال الطاقة سيؤثر على الصناعات النفطية.

الحقوق المدنية والعرق

هاجم ترامب بايدن بشأن تبنيه مشروع قانون لمكافحة الجريمة صدر عام 1990 أدى لارتفاع حاد في أعداد الأمريكيين الأفارقة في السجون، واصفا نفسه بأنه "أنا أقل شخص عنصرية في هذه الصالة".

فيما رد بايدن: «ترامب كان واحدا من أكثر الرؤساء الأمريكيين عنصرية في التاريخ الحديث»، مشيرا إلى انتهاجه نهجا متشددا بشأن الهجرة سواء خلال ترشحه أو بعد إدارته للبيت الأبيض.