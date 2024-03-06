حرب التصريحات تشتعل.. ترامب يشكك في الإدارة الحالية وبايدن يرد

تستمر حرب التصريحات الرئاسية بين كلاً من الرئيس الديمقراطي الحالي للولايات المتحدة جو بايدن، والرئيس الجمهوري الأسبق دونالد ترامب، في ظل سعي كلاً منهم للوصول إلى البيت الأبيض في الخامس من نوفمبر المقبل، حيث يشكك كل طرف منهم في كفاءة الطرف الأخر للحصول على دعم الناخبين الأمريكيين، وذلك من خلال استغلال الأوضاع الحالية داخل قطاع غزة، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.

وهو ماظهر في أخر تصريح للرئيس السابق دونالد ترامب، لوسائل الإعلام الأمريكية، بأن سبب الحرب الحالية على غزة يعود لضعف بايدن، الرئيس الحالي للولايات المتحدة، وعدم احترام كلاً من حكومة الاحتلال والفصائل الفلسطينية له، مؤكدا عدم حدوث ذلك لو كان مستمرا في منصبه، وذلك وفقًا لما نقله موقع «آي 24».

ترامب يشكك في إدارة بايدن، ويقترب من 5 نوفمبر

وخلال حديثه اتهم ترامب، الإدارة الأمريكية الحالية بإهمال المصالح الأمنية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، كما حذر من احتمالية تصعيد الصراع أكثر من ذلك داخل قطاع غزة، مؤكدا أن قيادته كانت ستمنع الخسائر في الأرواح والدمار الذي شهدته مناطق مختلفة، أبرزها قطاع غزة، حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن أعداد الشهداء بلغت ما يزيد عن 30 ألف فرد منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، وهو الأعلى في فلسطين منذ نكبة 1948، وفقا للجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.

وتشتعل المنافسة بين كلاً من ترامب وبايدن، في سباق الإنتخابات الرئاسية المرتقب إقامتها في الخامس من نوفمبر المقبل، حيث تشهد إنتخابات الحزب الجمهوري تقدم واضح لترامب، يؤكد حتى الأن تمثيله للحزب عن أقرب منافسيه نيكي هايلي، بينما حظي بالفعل بايدن باختيار الديمقراطيين له ليكون مرشح عن الحزب، ويحظى كل مرشح منهم بفرصة للفوز في الانتخابات النهائية في الخامس من نوفمبر 2024، وبذلك يكون هو المتحكم الأول في أهم الملفات العالمية خاصة الحرب على غزة والحرب الروسية الأوكرانية.

وهو ما يستغله ترامب للتدليل على فشل بايدن، في إدارة هذه الأزمات ووضع حد لها، حيث علق في ديسمبر الماضي على إدارة بايدن، قائلا: استراتيجية جو بايدن أصبحت أكثر جنونا، العالم كله يراقب الولايات المتحدة كيف تتحول إلى «جمهورية موز».

وفي السابع من يناير الماضي وصف ترامب، الرئيس الحالي بايدن بأنه «أسوأ رئيس للولايات المتحدة»، وأن البلاد تشهد تراجعا غير مسبوق على يده، كما دعاه لإقامة كشف طبي لاختبار القدرات العقلية، قائلا: «ربما بهذه الطريقة سنكتشف لماذا يتخذ مثل هذه القرارات السيئة».

بايدن يرد على الاتهامات ويسخر من ترامب

وعلى الجانب الأخر لا يكف بايدن عن السخرية من منافسه المحتمل ترامب، حيث رد بايدن خلال مشاركته في برنامج «ليت نايت وذ سيث مايرز»، على سؤال بشأن تقدمة في العمر وقلق الناخبين من ذلك، قال ينبغي النظر إلى الرجل الآخر«ترامب»، إنه تقريبا في مثل عمري، لكنه لا يستطيع تذكر اسم زوجته، كما اتهمه بالسعي لإعادة أمريكا للوراء، وقال: إن الأمر يتعلق بعمر أفكارك، أقصد هذا الرجل الذي يريد إعادتنا إلى الوراء، كما اتهمه بالخضوع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عندما صرح ترامب أنه سيشجع روسيا على فعل كل ما تريده لأي دولة عضو في الناتو لا تدفع ما يكفي لميزانية الحلف، وهو ما اعتبره بايدن بمثابة الخضوع لروسيا.