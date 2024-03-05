الانتخابات الأمريكية تشتعل.. ترامب يسيطر على الحزب الجمهوري وبايدن في أزمة

يدلي ملايين الأمريكيين اليوم الثلاثاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التمهيدية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في وقت يواجه فيه الرئيس الحالي جو بايدن منافسة قوية من سلفه دونالد ترامب، ويأمل الاثنان، في تحقيق سلسلة من الانتصارات بكل حزب لتجاوز عقبة الانتخابات التمهيدية، والتركيز على الانتخابات الكبرى في نوفمبر المقبل.

وبينما يتنافس جو بايدن ودونالد ترامب، تواجه مرشحة الحزب الجمهوري نيكي هايلي منافسة قوية من «ترامب» المكتسح في بعض الولايات، وتحاول الاعتماد على الولايات التي لا تفضل الرئيس السابق.

الانتخابات التمهيدية في 16 ولاية

ويدلي الأمريكيون بأصواتهم في 16 ولاية اليوم الثلاثاء، منها ألاباما، وأركنسس، وكولورادو، وماساتشوستس، ومينيسوتا، ونورث كارولاينا، وأوكلاهوما وفيرجينيا، وألاسكا، وهو أكبر يوم تصويت في الانتخابات التمهيدية.

ووفقًا لوكالة «أسوشيتد برس»، يتقدم ترامب حاليًا في انتخابات الحزب الجمهوري بواقع 273 صوتًا ضد، نيكي هايلي التي حصلت على 43 صوتًا، وفي الحزب الديمقراطي، يتقدم جو بايدن بـ206 أصوات، بينما صوتين باطلين.

«ترامب» يحكم قبضته على الحزب الجمهوري

ويعكس أداء «ترامب» حاليًا نجاحه في تحويل الحزب الجمهوري إلى صالحه وقبضته على الحزب، وبحسب شبكة «CNN» الأمريكية، فالجمهوريون ينظرون إلى دونالد ترامب حاليًا على أنه الرئيس القادم لأمريكا.

«بايدن» يواجه أزمة كبرى

لكن «بايدن»، يواجه أزمة كبرى يمكنها التأثير على سير الانتخابات الأمريكية، وهي متعلقة بحرب غزة ودعم واشنطن لـ«إسرائيل» والمشاركة في الإبادة الجماعية، حيث أثار غضب العديد من النواب الديمقراطيين، وأيضًا المواطنين الأمريكيين من أصحاب البشرة السمراء والمسلمين.

كما تظهر استطلاعات الرأي أن الديمقراطيين منقسمين بشأن دعم «بايدن» لإسرائيل منذ هجمات السابع من أكتوبر الماضي، وأبدى العديد من الأمريكينين انزعاجهم بشأن ارتفاع عدد الشهداء في صفوف أهالي قطاع غزة والذي تجاوز أكثر من 30 ألف فلسطيني، بحسب «رويترز».