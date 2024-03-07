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«القاهرة الإخبارية»: سقوط قتلى في انفجار بمصفاة للنفط جنوب إيران

كتب:

هانى حسن
11:46 ص | الخميس 07 مارس 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن وسائل إعلام إيرانية أعلنت سقوط قتلى في انفجار بمصفاة للنفط جنوب إيران.

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بقلم هانى حسن