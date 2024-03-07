«القاهرة الإخبارية»: سقوط قتلى في انفجار بمصفاة للنفط جنوب إيران كتب: هانى حسن 11:46 ص | الخميس 07 مارس 2024 صورة أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن وسائل إعلام إيرانية أعلنت سقوط قتلى في انفجار بمصفاة للنفط جنوب إيران. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وسائل إعلام إيرانية: حجز طائرة تابعة لخطوط ماهان في الأرجنتين عاجل.. وسائل إعلام إيرانية تنشر فيديو لحريق هائل في طهران وسائل إعلام إيرانية: ناقلة النفط تعرضت لهجوم من طائرة قادمة من لبنان وسائل إعلام إيرانية: استهداف مركز عمليات خاصة تابع للموساد بالعراق وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي انفجار غرب العاصمة طهران إيران وسائل إعلام إيرانية مصفاة للنفط القاهرة الإخبارية انفجار بقلم هانى حسن