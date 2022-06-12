وسائل إعلام إيرانية: حجز طائرة تابعة لخطوط ماهان في الأرجنتين

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، حجز طائرة تابعة لخطوط ماهان الإيرانية في الأرجنتين، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

ضباب كثيف في سماء الأرجنتين

وفي سياق آخر، شهدت سماء الأرجنتين الهادئة عادةً، في وقت سابق، ضباب كثيف غطى مطارات بوينس آيرس المشغلين على الانتقال إلى وجهات بديلة.

وكان أحد هؤلاء المشغلين، هو Emtrasur Cargo، قسم الشحن التابع لشركة النقل الوطنية الفنزويلية Conviasa.

وبسبب الظروف الضبابية، تخلّصت الطائرة من إيزيزا وهبطت في مطار قرطبة ظهر يوم 6 يونيو الماضي إلى جانب التحويل، ما أثار الذعر والخوف بعد عملية الهبوط الاضطراري التي نفذها كابتن الطائرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام عالمية.