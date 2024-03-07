«التعليم العالي»: استراتيجية الجامعات للتنفيذ.. ولن نضعها على الأرفف

قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الجامعات تهدف إلى إعداد برامج وخريجين يلبون متطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا.

التحالف بين الجامعات أكاديمي بحثي

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال كلمته في حفل تدشين تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى «جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية»، بحضور عدد من رؤساء الجامعات في رحاب جامعة القاهرة، أنّ التحالف بين الجامعات أكاديمي بحثي يشمل المؤسسات التعليمية الجامعية، لافتا إلى أنّ الاستراتيجية تم تدشينها بهدف التنفيذ وليس للوضع على الأرفف، ونعمل بصورة متسارعة لتنفيذ محاورها.

وأوضح أنّ الرئيس السيسي هو الداعم الأول والرئيسي لتتفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتمت بالمشاركة بين جميع فئات المجتمع المصري.

إعادة هيكلة جديدة لتشغيل الجامعات الأهلية

وأكد أنّ الاستراتيجية تتضمن إعادة هيكلة جديدة لتشغيل الجامعات الأهلية المنبثقة من الحكومية، وتنمية دور الجامعات الحكومية.