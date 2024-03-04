التعليم العالي: مبادرة «الوطن» لدعم «قادرون باختلاف» تتماشى مع استراتيجية الدولة

أشاد الدكتور عادل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية الدولية لعلوم الاتصال والإعلام، والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمبادرة جريدة «الوطن» تجاه أصحاب الهمم من الصم والبكم؛ لترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل بلغة الإشارة.

أوضح «عبدالغفار» أنّ مبادرة «الوطن» رائدة وتتماشى مع استراتيجية الدولة، ويجب أن تتلوها مبادرات أخرى من جميع مؤسسات المجتمع، كلا في تخصصه.

«قادرون باختلاف» على رأس الأولويات

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ القيادة السياسية وضعت ملف «قادرون باختلاف» على رأس أولويات اهتمامها، وهذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة والدولة المصرية تجاه أصحاب الهمم.

مبادرات أخرى

وأكّد أن المبادرة بداية متميزة ومبادرة جميلة، وينبغي أن ننتظر مبادرات أخرى مماثلة، لافتًا إلى أن أثرها إيجابيًا على الطلاب، بما انهم يمثلون جزء من مراحل التعليم المختلفة، والطلاب سيستفيدون من هذه المبادرة.