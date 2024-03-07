خبير سياسات دولية: «الاحتلال الإسرائيلي» يضغط على الفلسطينيين من خلال المساعدات

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار «المتحدة»، إن الاحتلال الإسرائيلي يضغط على الفلسطينيين من خلال وقف المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن تلك الأمور بالنسبة للمجتمع الإنساني «مارقة»، لذا تؤكد مصر أن ما تقوم به إسرائيل يعد تهديدا للاستقرار والأمن الإقليمي، ولكل سلام يمكن أن يتحقق في الشرق الأوسط.

مصر تسعى إلى تحقيق السلام بالمنطقة

وأضاف سنجر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر ما زالت واضحة في تحديد ما يجب أن يُفعل لوقف هذا العدوان، كون الضغط على الشعب الفلسطيني من خلال دفع هذا العدد الكبير من الشهداء لا يمكن أن يحقق سلاما.

«الاحتلال الإسرائيلي» فشل في تحقيق أهدافه

وتابع: «الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه، والتي تتمثل في تحرير المحتجزين»، مشيرا إلى أن إسرائيل تواجه اتهامات دولية، بعد ممارساتها الإجرامية في حق الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.