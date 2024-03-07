‎حالة الطقس غدا الجمعة في مصر.. هل ترتفع درجات الحرارة؟

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة الموافق 8 مارس، إذ يتوقع الخبراء أنَّ يكون هناك فرص لتكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح على بعض الطرق القريبة من المسطحات المائية والسريعة والزراعية.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة، إذ يكون الطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ودافئ نهارا على الوجه البحري وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون بارد في فترات الليل وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

أما بالنسبة لحالة الطقس يوم السبت الموافق 9 مارس، فيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.