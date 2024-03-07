جولد بيليون: الذهب يواصل الصعود عالميا إلى 2161 دولارا للأونصة

استمر ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي دون توقف للجلسة السابعة على التوالي، لتسجل أعلى مستوى تاريخي، وذلك في ظل الدعم الذي يحصل عليه الذهب من تراجع مستويات الدولار الأمريكي بعد شهادة رئيس الفيدرالي أمام الكونجرس الأمريكي يوم أمس والتي زادت من التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية.

ارتفاع سعر الذهب الفوري ليوم الخميس

ارتفع سعر الذهب الفوري اليوم الخميس بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2161 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2148 دولارا للأونصة ليتداول حاليا عند المستوى 2157 دولار للأونصة.

منذ بداية الأسبوع ارتفع الذهب بنسبة 3.6% وهو أعلى ارتفاع أسبوعي منذ أكتوبر 2023، ليحقق الذهب مكاسب بمقدار 79 دولارا حتى الآن، في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي في أسعار الذهب.

ارتفاع سعر الذهب العالمي منذ مارس

منذ بداية شهر مارس ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة 5.5% ليربح 117 دولارا في سعر الأونصة الواحدة، وهو أكبر ارتفاع شهري حتى الآن منذ أكتوبر الماضي.

أيضا صدرت يوم أمس بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي عن شهر فبراير لتظهر ارتفاع الوظائف الجديدة إلى 140 ألف، بينما جرى تعديل القراءة السابقة إلى 111 ألفا من 107 آلاف، وجاء مؤشر فرص العمل المتاحة في فبراير ليظهر تراجع إلى 8.86 مليون من 8.89 مليون.

تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات طلبات إعانات البطالة الأمريكي والمتوقع أن تشهد ارتفاعا إلى 217 ألفا من 215 ألفا، وهي بيانات قطاع العمالة الأخيرة التي تصدر قبل تقرير الوظائف الحكومي يوم الجمعة.