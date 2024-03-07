تراجع أسعار الذهب للمرة الثانية في أقل من ساعة

تراجعت أسعار الذهب في محلات الصاغة للمرة الثانية اليوم، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب، و«جولد بيليون».

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 30 جنيهًا خلال التعاملات الحالية، إلى جانب 20 جنيها منذ أقل من ساعة، لتبلغ قيمة التراجعات اليوم 50 جنيها في الجرام مقارنة بتعاملات الصباح، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3170 جنيها مقارنة بـ3200 جنيه، وهو ما جاء عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3623 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2717 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2119 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 25 ألفا و360 جنيها.